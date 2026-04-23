Karaborsa derbi vurgununa operasyon

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 adet biletin, 31 Ekim 2025 tarihinde satışa çıkarıldığı, 632 adet biletin satışa çıkarıldığı anda satıldığı, yaklaşık 1300 adet biletin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlendi.

OLAĞANDIŞI PARA TRAFİĞİ

Taraftarların bu biletleri satın almayı denediğinde biletlerin satışının yapıldığı passolig sistemine erişemedikleri, bu süreçte şüpheli şahısların sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı, biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını da internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal paylaşım sitelerinde sattıkları belirlendi. Biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahibi kişiler üzerinde yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, aynı internet bağlantısı ve aynı kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinde de çok sayıda “Maç, Devir, Tribün, Bilet, GS, FB, BJK, Kombine” açıklamalarıyla para transferlerinin bulunduğu ve şüpheliler arasında da düzenli para akışının olduğu görüldü. Bir kısım şüphelilerin hesaplarında olağandışı para giriş çıkışının olduğu ve şüphelilerin birbirleriyle maç öncesi görüşmeler yaptıklarının belirlenmesi üzerine, 8 ilde 15 şüphelinin adresine eşzamanlı operasyon düzenlendi.Yapılan operasyonlarda, 15 şüpheli ‘bilişim sisteminin işleyişini engelleme’ ve ‘değerinin üzerinde bilet satışı yapmak’ suçlarından gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere ise el koyuldu.

MAÇLARDAN MEN EDİLDİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda para ve futbol takımlarına ait satışa hazır formalar ele geçirildi. Karaborsa bilet satışına ilişkin böyle bir operasyonun Türkiye’de ilk defa yapıldığı öğrenilirken, şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarında seyirden men tedbiri de uygulandı.

