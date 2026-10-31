Karaborsa biletçilerine 8 yıl istendi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, 14 şüpheli hakkında ‘değerinin üzerinde bilet satma’, ‘bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma’ iddiasıyla 1 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

YAZILIMA 85 BİN LİRA

İddianamede, şüphelilerin soruşturma aşamasında verdikleri ifadeler de yer aldı. Şüpheli Mahmut Can K. ifadesinde, başlangıçta kombine biletini kullanmadığı maçlarda Facebook gruplarında bulduğu kişilere ücret karşılığında devrettiğini, daha sonra başkalarının kombinelerini maç başına ücret karşılığında satarak kazanç elde ettiğini anlattı. Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden bilet temin ettiğini belirten Mahmut Can K., talebi karşılayacak kadar bilet bulamayınca Passolig üzerinden bilet satın almak için bot yazılımı almaya karar verdiğini söyledi. Mahmut Can K., internet üzerinden bulduğu bir kişiden önce 35 bin liraya bot satın aldığını, yazılımın geliştirilmesi için de 50 bin lira daha ödediğini ifade etti. Mahmut Can K., bot yazılımını kullanmaya başladıktan sonra maç dönemlerinde İstanbul’da günlük ev kiralayarak bilet alıp sattıklarını anlattı. Bot kullandığını ve futbol maçı biletlerini komisyon karşılığında sattığını kabul eden Mahmut Can K., yaptığı işlemlerin suç olduğunu bilmediğini savunarak pişman olduğunu söyledi.

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UYGULAMA KURMUŞLAR

Şüphelilerden Mustafa R.’nin ise ifadesinde, 2024 sonunda etkinlik biletlerinin satışına yönelik bir uygulama geliştirme fikri olduğunu, yazılım işi yapan Y.K. ile Biletapp isimli uygulamayı kurduklarını söyledi. WhatsApp gruplarında bilet temin eden kişilerin, satın aldıkları biletleri komisyon ekleyerek Biletapp gibi internet siteleri ve uygulamalar üzerinden satışa sunduklarını belirtti. Bazı biletlerin ise kulüpler tarafından taraftar gruplarına ücretsiz dağıtılan davetiyeler olduğunu ve bunların da daha sonra mesajlaşma gruplarında satışa çıkarıldığını ifade etti.