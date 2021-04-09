Karabağlar Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karabağlar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Ülkemizin önemli ve büyük şehirlerinden biri de İzmir'dir. İzmir'in pek çok ilçesi vardır. Karabağlar da İzmir ilimizin önemli ilçelerinden bir tanesidir. Burada pek çok mahalle olması sebebi ile mahallelere göre posta kodu da değişiklik gösterebilir. Karabağlar posta kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karabağlar'ın ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Karabağlar ilçesinde çok fazla mahalle vardır. Bu nedenle karışıklık olmaması açısından mahallelere farklı posta kodları verilmiştir. Eğer Karabağlar ilçesinde yaşıyorsanız, yaşadığınız mahalleye göre posta kodlarına bakmanız oldukça önemlidir.
Karabağlar Posta Kodu Kaçtır?
Karabağlar ilçesinin posta kodu 35140'dır. Ancak mahallelerinin posta kodları değişiktir. Bu sebeple de buna dikkat edilerek posta kodlarına bakılması gerekir. Yoksa adreslerde sıkıntı yaşanması mümkündür. İzmir ilçelerinin tamamının posta kodunda ilk iki rakam 35 ile başlar. Bu aynı zamanda İzmir'in plakasıdır.
İzmir'in İlçesi Karabağlar'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları
İzmir'in ilçesi Karabağlar'ın mahallelerinde posta kodları değişiklik göstermektedir. Bu posta kodları şu şekilde sıralanabilir,
35140 Posta Kodu
Üç Kuyular Mahallesi
Adnan Süvari Mahallesi
Şehitler Mahallesi
Esentepe Mahallesi
Poligon Mahallesi
Esen Yalı Mahallesi
Muammer Akar Mahallesi
Fahrettin Altay Mahallesi
Metin Oktay Mahallesi
General Kazım Özalp Mahallesi
Maliyeciler Mahallesi
35150 Posta Kodu
Basın Sitesi Mahallesi
Arap Hasan Mahallesi
Bahçelievler Mahallesi
35130 Posta Kodu
Yunus Emre Mahallesi
Aydın Mahallesi
Sevgi Mahallesi
Barış Mahallesi
Selvili Mahallesi
Günaltay Mahallesi
Peker Mahallesi
İhsan Alyanak Mahallesi
35120 Posta Kodu
Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi
Abdi İpekçi Mahallesi
Yurtoğlu Mahallesi
Cennet Çeşme Mahallesi
Uzun Dere Mahallesi
Devrim Mahallesi
Umut Mahallesi
Gazi Mahallesi
Özgür Mahallesi
Kibar Mahallesi
35130 Posta Kodu
Tırazlı Köyü
Kavacık Köyü
35160 Posta Kodu
Vatan Mahallesi
Ali Fuat Cebesoy Mahallesi
Tahsin Yazıcı Mahallesi
Ali Fuat Erden Mahallesi
Salih Omurtak Mahallesi
Bahriye Üçok Mahallesi
Reis Mahallesi
Doğanay Mahallesi
Esenlik Mahallesi
Refet Bele Mahallesi
Limon Tepe Mahallesi
Kazım Karabekir Mahallesi
35110 Posta Kodu
Uğur Mumcu Mahallesi
Aşık Veysel Mahallesi
Sarıyer Mahallesi
Bahar Mahallesi
Osman Aksüner Mahallesi
Boz Yaka Mahallesi
Karabağlar Mahallesi
Cennet Oğlu Mahallesi
General Asım Gündüz Mahallesi
Çalıkuşu Mahallesi
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