Karabağlar Posta Kodu kaçtır? İzmir'in ilçesi Karabağlar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Karabağlar ilçesinde çok fazla mahalle vardır. Bu nedenle karışıklık olmaması açısından mahallelere farklı posta kodları verilmiştir. Eğer Karabağlar ilçesinde yaşıyorsanız, yaşadığınız mahalleye göre posta kodlarına bakmanız oldukça önemlidir.

Karabağlar Posta Kodu Kaçtır?

Karabağlar ilçesinin posta kodu 35140'dır. Ancak mahallelerinin posta kodları değişiktir. Bu sebeple de buna dikkat edilerek posta kodlarına bakılması gerekir. Yoksa adreslerde sıkıntı yaşanması mümkündür. İzmir ilçelerinin tamamının posta kodunda ilk iki rakam 35 ile başlar. Bu aynı zamanda İzmir'in plakasıdır.

İzmir'in İlçesi Karabağlar'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları

İzmir'in ilçesi Karabağlar'ın mahallelerinde posta kodları değişiklik göstermektedir. Bu posta kodları şu şekilde sıralanabilir,

35140 Posta Kodu

Üç Kuyular Mahallesi

Adnan Süvari Mahallesi

Şehitler Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Poligon Mahallesi

Esen Yalı Mahallesi

Muammer Akar Mahallesi

Fahrettin Altay Mahallesi

Metin Oktay Mahallesi

General Kazım Özalp Mahallesi

Maliyeciler Mahallesi

35150 Posta Kodu

Basın Sitesi Mahallesi

Arap Hasan Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

35130 Posta Kodu

Yunus Emre Mahallesi

Aydın Mahallesi

Sevgi Mahallesi

Barış Mahallesi

Selvili Mahallesi

Günaltay Mahallesi

Peker Mahallesi

İhsan Alyanak Mahallesi

35120 Posta Kodu

Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi

Abdi İpekçi Mahallesi

Yurtoğlu Mahallesi

Cennet Çeşme Mahallesi

Uzun Dere Mahallesi

Devrim Mahallesi

Umut Mahallesi

Gazi Mahallesi

Özgür Mahallesi

Kibar Mahallesi

35130 Posta Kodu

Tırazlı Köyü

Kavacık Köyü

35160 Posta Kodu

Vatan Mahallesi

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi

Tahsin Yazıcı Mahallesi

Ali Fuat Erden Mahallesi

Salih Omurtak Mahallesi

Bahriye Üçok Mahallesi

Reis Mahallesi

Doğanay Mahallesi

Esenlik Mahallesi

Refet Bele Mahallesi

Limon Tepe Mahallesi

Kazım Karabekir Mahallesi

35110 Posta Kodu

Uğur Mumcu Mahallesi

Aşık Veysel Mahallesi

Sarıyer Mahallesi

Bahar Mahallesi

Osman Aksüner Mahallesi

Boz Yaka Mahallesi

Karabağlar Mahallesi

Cennet Oğlu Mahallesi

General Asım Gündüz Mahallesi

Çalıkuşu Mahallesi

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