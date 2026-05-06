Karabağlar Belediye Meclis üyesi Dalgıç tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 19:53

İZMİR'in Karabağlar ilçesinin CHP'li Belediye Meclis Üyesi K.D., 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alındı. Dalgıç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dalgıç, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Tehdit', 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

