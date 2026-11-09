Karabağ Zaferi’nin 6. yılında ‘Gardaş’lar kol kola: Aliyev’den sıcak karşılama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak öğle saatlerinde Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Cumharbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından kol kola yürüyen Erdoğan ve Aliyev, kendilerini bekleyen heyetleri selamladı. Birbirlerine ‘gardaşım’ diye hitaplarıyla bilinen iki lider arasındaki samimi görüntüler ve sıcak sohbet anları dikkat çekti

ŞUŞA’DA RESMİ TÖREN

İki lider ve eşleri havalimanında bir süre dinlendikten sonra Şuşa Valiliği’ne geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şuşa Valiliği’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin de milli marşları okundu. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev ikili görüşme gerçekleştirdi.

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ALİYEV’E TEBRİK MEKTUBU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle bir mektupla da tebrik etti. Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü’nün 6. yıldönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti. Erdoğan, özetle “Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan’ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır” dedi

8 KASIM ZAFER GÜNÜ

- Karabağ’da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren zaferin üzerinden altı yıl geçti. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti.

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Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım’da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa’nın kurtuluş günü olan 8 Kasım’a çekilmişti.

TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLER İLERİ SEVİYEDE

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısında iki ülkenin kardeşliğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. 6 sene önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde Azerbaycan halkının büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ın yeniden hürriyetine kavuşturulduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü’nün sevincini Ankara’nın sevinci, Şuşa’nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

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KARDEŞLİĞİMİZİ ZAYIFLATAMAYACAKLAR

(Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa Beyannamesi’nin imzalandığını hatırlatarak) Şuşa’da imzaladığımız beyannameyle müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenabıhakk’ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hâkim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye, ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan’a teşekkür ediyorum. ”

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KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile kendi topraklarını işgalden kurtarmasının Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ’ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz. Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İşte en son Cebrail’de Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi’ni kazandırmanın gururunu yaşadık.

İLHAM KARDEŞİMLE AÇILIŞ YAPACAĞIZ

Ayrıca Ağdam’da 14 bin 500 metrekare büyüklükteki 40 derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlham kardeşimle birlikte açılışını yapacağız. Aziz kardeşlerim, sözlerime son verirken özellikle bugün buraya gelmemiz esnasında yedi ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Şuşa’ya gelirken nereden nereye geldik, bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. İnanıyorum ki bir başka gelişimizde Şuşa çok daha farklı olacak. Fuzuli bir başka, farklı olacak. Çünkü bu işe inanmış, başını koymuş bir lider var, bir kadro var.”

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Karabağ Zaferi’nin canları ve kanlarıyla kazanan şehitleri bir kez daha rahmetle yâd eden Erdoğan, “Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Azerbaycanlı kardeşlerimin bu şanlı zaferini bir kez daha canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya, kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, basın toplantısının sonunda merhum şair Bahtiyar Vahabzade’nin ifadelerine vurgu yaparak, “Birdir bizim her halimiz. Sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz. Azerbaycan Türkiye. Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızla şanlı Azerbaycan bayrağının göklerde ilelebet yan yana dalgalanmasını nasip eylesin diyorum. 9 Kasım Devlet Bayrak Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyor, buradan kardeş Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi yolluyorum. İlham kardeşime sıcak ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ŞUŞA VE HOCALI ZİYARETİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Valiliği'ndeki ortak basın toplantısının ardından Şuşa Kalesi'ne gitti. İki lider daha sonra Hocalı kentine geçerek burada yaşanan katliamın kurbanları anısına inşa edilen Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanları anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. İki liderin programında Hankendi Zafer Anıtı’nı ziyaret de yer aldı.

ALİYEV: BİRLİĞİMİZ VE KARDEŞLİĞİMİZ SARSILMAZDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Günü'nde kendileriyle birlikte olmasının Azerbaycan halkını sevindirdiğini belirten Aliyev de konuşmasında Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak, "Savaşın ilk saatlerinde yaptığınız açıklama ve benimle gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesi bütün dünyaya kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Açıklamanız bize ilave güç ve moral verdi" dedi. Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye onun yanındadır" sözlerini hatırlatan Aliyev, bu tarihi sözlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı ve şöyle devam etti: "Azerbaycan halkı bunu çok iyi biliyor ve bu nedenle şahsen size ve kardeş Türk halkına minnettardır. Gösterdiğiniz siyasi ve manevi destek moralimizi daha da artırdı. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır. Dünyada bizim kadar birbirine bağlı halklar ve devletler yoktur.

ARAMIZA GİRMEYE İZİN VERMEYİZ

Bu bizim büyük servetimizdir. Şuşa Beyannamesi yalnızca bu tarihi ve kültürel ilişkileri resmi bir çerçeveye oturtmuştur. Bizi birleştiren ortak tarihimiz, etnik köklerimiz, dilimiz, edebiyatımız ve manevi değerlerimizdir. Bu büyük bir servettir. Bugün devletler arası ilişkiler de bu servet ve güçlü temel üzerinde gelişmektedir.

Birliğimiz ve kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler arzularına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Biz iki halk, her şeyden önce de iki lider olarak bu serveti koruyoruz. Hiç kimsenin aramıza girmesine ya da kendi kişisel çıkarları uğruna birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza gölge düşürmesine izin vermeyiz.

BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

(Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde büyük güce dönüştüğünü belirterek) Türkiye'nin güçlü ekonomisi, güçlü sanayi potansiyeli ve siyasi ağırlığı bugün bir gerçektir. Bu bizi çok sevindiriyor ve bizi de güçlendiriyor. Azerbaycan da son yıllarda büyük bir kalkınma sürecinden geçmiştir ve bugün bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Birlikte çok daha güçlüyüz. Geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgede Türkiye-Azerbaycan birliği önemli etkendir. Bu istikrar, işbirliği ve güvenlik etkenidir.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun programına rağmen bu Zafer Günü'nde burada, Karabağ'da bulunması bütün dünyaya birliğimizi bir kez daha gösteriyor. Bu birliğin ebedi olacağına eminim. Türkiye'de de Azerbaycan'da da hiç kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Geçmişte de birlikteydik, savaş döneminde de birlikteydik, bugün de birlikteyiz ve gelecekte de birlikte olacağız. Bu tarihi ziyaretin temel sonucunun tam da söylediğim gibi olduğunu düşünüyorum. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır.”

Aliyev ayrıca sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ve birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısının görüntülerini paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'la birlikte Azerbaycan’a giden eşi Emine Erdoğan, karşılamada Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva ile el ele yürüdü. Şuşa Valiliği’nde hatıra fotoğrafı çekiminin ardından, iki lider ikili görüşmeye geçtiği sırada Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev ile Aliyeva çiftinin kızları Leyla Aliyeva da yer aldı. Emine Erdoğan, ‘8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla da tebrik etti. Emine Erdoğan mesajında, “Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan’ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.