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Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karabağ tepkisi: Tanıma kararı Fransız masalı

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Karabağ tepkisi: Tanıma kararı Fransız masalı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi’nin Dağlık Karabağ kararına tepki göstererek, “Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ’ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir” dedi.

Şentop şöyle devam etti: “Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir. Fransa’nın çok gürültü çıkartmasına rağmen uluslararası alanda gittikçe etkisizleşmesi, bu gerçeklikten kopuk tutumlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ’ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Fransa hükümetini ciddiyete davet ediyoruz.”

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