×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Diyarbakır#Saldırı
Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 17:52

Diyarbakır’da, şüphelilerin araçla önünü kestiği cipteki Umut Y., açılan ateşte başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Diyarbakır yönüne giden Umut Y.’nin kullandığı 34 HDA 241 plakalı cipin önü, araçtakiler tarafından kesildi.

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Araçtan ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Umut Y.’nin başına isabet etti. Umut Y. ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Haberin Devamı

Umut Y., ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Umut Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Kara yolunda vahşet: Cipin önünü kesip sürücüsünü başından vurdular

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Diyarbakır#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!