Kara veda etme zamanı

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Altay soğukları tüm yurdu buz tutturdu. 5 gün boyunca İstanbul da kar yağışının etkisi altında kaldı, megakent hasret kaldığı beyaz örtüyle buluştu. AKOM verilerine göre, İstanbul’un kar kalınlığı çeşitli bölgelerde 10 ila 47 cm arasında ölçüldü.

Gözden Kaçmasın İstanbul'da araçların camları buz tuttu Haberi görüntüle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının azalarak yurdu terk edeceğini, hafta içerisinde sıcaklıkların giderek artacağını açıkladı. Sıcaklıkların yarından itibaren batıdan başlayarak artacağı bildirildi. Uzmanlar, bugün sadece Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı görüleceğini, yarın Doğu Karadeniz ile Kars Ardahan çevrelerinde, çarşamba Rize ve Artvin’de kar olacağını bildirdi.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞIŞ YOK

Kara doyan İstanbul’da ise bugün yağış yok, hava parçalı bulutlu. Yarın ise az bulutlu. Önümüzdeki 15 gün İstanbul’da kar yağışı görünmüyor. Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Yarından sonra mevsim normallerinde seyredecek.

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Gözden Kaçmasın Meteoroloji kar yağışı uyarısında bulunmuştu! Birçok ilde eğitime ara verildi Haberi görüntüle

Ordu, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop, Giresun, Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Samsun’daki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün için ara verildi. Bu 10 kentte malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.