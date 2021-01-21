MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı
GeriGündem Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gülay KUYUCU/BAHÇESARAY (Van), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, hasta almaya gidilirken, yoğun kar nedeniyle yolda kalan paletli ambulans, belediye ekiplerince iş makinesiyle yapılan çalışma sonucu saplandığı yerden çıkarıldı.

Bölgede 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray'a 32 kilometre uzaklıktaki Altıntaş Mahallesi'nde paletli ambulans, tipi ve fırtınada görüş mesafesi sıfırlanınca kara saplandı. Hasta almaya giden sağlık ekibi, bulundukları ambulansın uçuruma yakın olması nedeniyle karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelerek, iş makinesi ile başlattıkları çalışma sonucu çevredekilerin de yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Kara saplanan paletli ambulans, iş makinesiyle çıkarıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle