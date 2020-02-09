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Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:40,Son Güncelleme:/

Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı

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Kara saplanan ambulans traktörlerle kurtarıldı

Sivas’ta hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplanınca imdadına traktörler yetişti.

Sivas’ta sert kış şartları hayatı her alanda güçleştiriyor. Gürün ilçesi Eskihamal köyünde bir doğum hastasını almaya giden ambulans kara saplandı. Tipinin de etkisiyle araç ve içerisindeki sağlık ekibi mahsur kalınca yardımlarına köy sakinleri yetişti. Kara saplanan ambulans traktörlerin yardımı ile çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı. Ardından hasta ambulansla alınarak hastaneye yetiştirildi.

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