Kara paranın ‘M80’ labirentini savcılık yıktı... 1548 sayfalık kapalıçarşı iddianamesi tamamlandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Kapalıçarşı’ soruşturması tamamlandı. 1548 sayfalık iddianamede, 504 kişinin ‘örgüt üyeliği’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak’ suçlarından 12 yıldan 29.5 yıla kadar hapsi istendi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Türker Ak’ın ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak’ suçlarından 12.5 yıldan 34.5 yıla, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Dönmezoğlu’nun da 11 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Örgüt yöneticilerinin şahsi suçlarının dışında diğer örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

1112 SORUŞTURMA TEK TEK ANLATILDI

Türkiye genelinde çeşitli adliyelerde açılan 1112 soruşturma ve dava dosyasına da tek tek yer verildiği iddianamede, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, Forex yatırım dolandırıcılığı, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu tespit edilen büyük bir kara para aklama ağı ve bu aklama ağını yöneten bir suç örgütünün olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İddianamede, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan temel mekanizmalardan birinin paravan şirket yapılanması olduğu belirtildi. Örgüt tarafından çok sayıda kişi adına şirket kurdurulduğu, bu kişilere belirli tutarlarda ödeme yapıldığı ve şirketlerin görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre edildiği ifade edildi. Bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldığı, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesaplar oluşturulduğu, POS ve sanal POS altyapılarının kullanıldığı, yüksek hacimli para hareketlerinin sahte ticari işlem ve fatura düzenekleriyle yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. İddianamede, örgüt tarafından kullanılan paravan şirketler ile Kapalıçarşı’da dönüşümü sağladığı değerlendirilen şirketlerin listesi de yer aldı. Bu kapsamda yüzlerce şirket üzerinden finansal hareketlerin incelendiği kaydedildi.

Gözden Kaçmasın Ankara'daki NATO Zirvesi dünyanın gündemine oturdu Haberi görüntüle

SUÇ GELİRLERİ KAPALIÇARŞI’DA MUHASEBELEŞTİRİLDİ

Haberin Devamı

İddianamede, suçtan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ileri sürüldü. Bu şirketlerin yüksek tutarlı nakit işlemlerin dikkat çekmeyeceği yapılar olarak kullanıldığı, döviz ve altın alım satımı görünümü altında suç gelirlerinin muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği öne sürüldü. Kapalıçarşı’daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı vurgulandı.

İddianameye göre mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildi. Forex adı verilen bu dolandırıcılık türünde başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek mağdurun güvenini sağlayan örgüt üyeleri, ardından mağdurlardan daha yüksek tutarlarda para yatırmalarını istedi. Parasını çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildi. Bazı mağdurlar ise kaldıraçlı işlem bahanesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarını kaybetti.

Haberin Devamı

PARA DİJİTAL OLARAK ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

İddianamede, çalıntı kart bilgileriyle veya yasadışı finansal kaynaklarla alınan dijital kodların bazı şirketlere düşük bedelle satıldığı anlatıldı. Bu kodların yurtiçi ve yurtdışı dijital platformlarda dolaşıma sokulduğu, bu şekilde elde edilen bedellerin kripto varlıklar veya banka hesapları üzerinden yeniden sisteme dahil edildiği belirtildi. Bu yöntemle fiziki para transferi yapılmadan yüksek tutarlı kaynakların ülke dışına çıkarılabildiği ifade edildi. İddianamede, ayrıca suç gelirlerinin bir kısmının gerçek kişi hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı, burada çoğunlukla USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve yurtdışı bağlantılı hesaplara transfer edildiği öne sürüldü. Kripto cüzdanları, kripto havuz sistemi, emanet cüzdanlar, ara hesaplar, yurtdışı kripto borsaları ve off-shore finansal yapılar üzerinden de suç gelirlerinin yurtdışına çıkarıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

ÖRGÜT KENDİ ALTYAPISINI DA KURMUŞ

Şebekenin kendine özel muhasebe sistemi kurduğu öne sürülen iddianamede, sisteme giren kara paraların ‘M80’ isimli altyapı üzerinden takip edildiği belirtildi. İddianamede, “Sisteme çeşitli kanallardan giren tutarlar, organizasyon yöneticileri ve muhasebe yapılanması tarafından, sisteme ait ayrı yazılımlar aracılığıyla, ‘M80’ koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edilmiş, her bir tutar ilgili kişilerin hesaplarına sistematik biçimde tanımlanmıştır. Sisteme giren paranın önemli bir kısmı döviz bürosu olarak faaliyet gösteren ve yüksek tutarlı nakit işlemlerinin dikkat çekmeyeceği hesaplara aktarılmıştır. Döviz büroları fiilen sistemin tahsilat ve nakit dağıtım merkezi olarak kullanılmış, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimleri telefon veya mobil uygulamalar aracılığıyla organize edilerek döviz bürosu üzerinden gerçekleştirilmiş, işlemler döviz veya altın alım-satımı görünümü altında muhasebeleştirilmiştir” denildi.

Haberin Devamı

Bu yapı sayesinde suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı ve hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt tarafından rahatlıkla takip edildiği anlatıldı.

MİLYARLIK PARA HAREKETLERİ

- İddianameye göre, örgüt, 176 farklı kişi üzerinden topladığı yaklaşık 7.4 milyar lirayı Tether (USDT) isimli kripto varlığa çevirerek örgüt yöneticilerine aktardı. Bunun yanı sıra 1.7 milyar lira paravan şirketlere, 5.7 milyar lira ise ödeme kuruluşları ve sanal POS altyapıları üzerinden farklı hesaplara dağıtıldı. Ayrıca döviz ve altın bürolarının da para hareketlerinde kullanıldığı, 7.1 milyarlık bir para hareketi tespit edildi. İddianamede, para yatıran gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplam 12 milyarlık para, sanal POS (ödeme altyapısı) üzerinden sisteme dahil edildiği öne sürüldü. Gerçek ve tüzel kişilerden sisteme giren 5.2 milyar liranın ise paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.