×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Kara Para Aklanma#İstanbul#Fatih
Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

İstanbul polisi, 20 Ocak’ta Fatih’te bulunan 2 işyerine, “Dubai poslarıyla para çekildiği ve kara para aklanması” iddialarına ilişkin operasyon düzenlemişti.

Haberin Devamı

Yabancı ülke vatandaşlarına ait bin 476 banka kartı, 71 POS cihazı ele geçirilmişti. 8 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı rapor neticesinde soruşturmayı derinleştirerek, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar TL çekim yapıldığını tespit etti. 26 Haziran’da yapılan operasyonla, ‘izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti’, ‘5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. 15 ülkeye ait banka kartı, toplamda 148 bin 700 TL ve 465 dolar nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kara Para Aklanma#İstanbul#Fatih

BAKMADAN GEÇME!