Kara para operasyonu: 12 kişi gözaltında

Haberin Devamı

Yabancı ülke vatandaşlarına ait bin 476 banka kartı, 71 POS cihazı ele geçirilmişti. 8 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı rapor neticesinde soruşturmayı derinleştirerek, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar TL çekim yapıldığını tespit etti. 26 Haziran’da yapılan operasyonla, ‘izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti’, ‘5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. 15 ülkeye ait banka kartı, toplamda 148 bin 700 TL ve 465 dolar nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.