‘Kara para’ iddiasında 3 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sarıgül ailesine yönelik ‘kara para aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.
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Savcılık ifadelerinin ve hâkimlik sorgularının ardından Altınbaş Holding yöneticilerinden Sofu Altınbaş’ın arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün ve Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün’ün arasında olduğu 11 şüpheliye adli kontrolle, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.