‘Kara para’ iddiasında 3 şüpheli tutuklandı

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Savcılık ifadelerinin ve hâkimlik sorgularının ardından Altınbaş Holding yöneticilerinden Sofu Altınbaş’ın arasında olduğu 3 şüpheli tutuklandı. Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün ve Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün’ün arasında olduğu 11 şüpheliye adli kontrolle, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.