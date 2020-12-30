MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKara para aklama soruşturmasında yeni görüntü! Evinde şöminede bulundu
GeriGündem Kara para aklama soruşturmasında yeni görüntü! Evinde şöminede bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Kara para aklama soruşturmasında yeni görüntü! Evinde şöminede bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kara para aklama soruşturmasında yeni görüntü! Evinde şöminede bulundu
Abone Olgoogle-news

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alınırken holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın evinde yapılan aramalarda şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmış, 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmişti.

POLİS KAMERASINA YANSIDI

Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde ele geçirilen cep telefonu polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde arama yapan polis ekipler, naylon kokusu alınca hemen şömine içerisine bakıyor ve yakılmaya çalışıldığı için altı siyahlanan cep telefonunu ele geçiriyor.

ZİYAETTİN B. ÜZERİNDEN BRÜKSEL MERKEZLİ BİR ŞİRKET KURDURULMUŞ

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Ziyaettin B. de gözaltına alındı. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle