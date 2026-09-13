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Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme! Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Van'a getirildi

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#Kara Para Aklama#Çağla Öz Tançalan#Mehmet Fatih Tançalan
Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Vana getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 12:17

Van'daki lüks düğünündeki görüntülerle gündeme gelen ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul'da gözaltına alınarak uçakla Van'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın geçen pazar günü Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Vana getirildi

Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Vana getirildi

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 2 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.,

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Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Vana getirildi

Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan da dün İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından uçakla Van Ferit Melen Havalimanı’na getirilen Tançalan, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Van Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Çağla Öz Tançalan’ın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme Lüks düğünle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan Vana getirildi

NELER YAŞANMIŞTI?

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı. Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

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#Kara Para Aklama#Çağla Öz Tançalan#Mehmet Fatih Tançalan

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