Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı

İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu belirtildi.

DHA’nın edindiği bilgilere göre Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.’nin birlikte hareket ederek bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı tespit edildi. Sözde iflasın eşiğinde olan şirketlerin ekonomiye kazandırılması adı altında, firmalara yardım etmek, finans sağlama yoluyla ortak olmak ya da kredi bulmak gerekçeleriyle firmaları ele geçirdiği belirlendi.

EVİNDEKİ ŞÖMİNEDE YAKILMIŞ CEP TELEFONU BULUNDU

Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.

RESMİ KAYITLARA GİRMEDEN ŞİRKETLERİ YÖNETTİ

Yapılan kapsamlı soruşturmada Korkmaz’ın resmi kayıtlarda şirketlerde ortak ya da yönetici gibi sıfatlarda bulunmadığı ancak arka planda kendisinin yönettiği, akrabalık, hemşehrilik, birlikte çalışan ve geçmişinde suç kaydı bulunan kişiler adına şirket kurdurttuğu, söz konusu şirketlerde şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi gibi sıfatlarla görev almalarını sağladığı tespit edildi.

LÜKSEMBURG’DAKİ ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE GİBİ GÖSTERDİ

Soruşturmada, şirketlerin ortaklık yapısında ve yönetim kurullarında sıklıkla değişikliğe gidildiği, bilinçli şekilde bağlantılı kişiler arasında şirketlerde hisse devri yaptırıldığı, ilerleyen dönem içerisinde şirketlerin bazılarını tasfiye ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Korkmaz’ın Lüksemburg’da sahip olduğu paravan şirketlerin, Türkiye’de faaliyet göstermemesine rağmen potansiyel vergi kimlik numarası alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdiği ortaya çıkarıldı.

SUÇA KONU FAALİYETTEN ELDE EDİLEN KARA PARA ŞİRKETLERDE AKLANDI

Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirketlerde görev aldığı, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri, şirket hesaplarına gelir olarak aktararak muhasebeleştirdikleri belirlenen soruşturmada, bu yolla kara para akladıkları ve çok sayıda bankalar arası havale, EFT ve swift işlemleri yaparak işledikleri suçla elde ettikleri gelir arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştıkları tespit edildi.