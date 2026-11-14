‘Kara Maskeliler’e ceza yağdı

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Tehdit suretiyle para talebi ve işyeri kurşunlattıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerden Murat Küçükyavuz’un ‘örgüt elebaşı’, İsa Şahin’in ‘örgüt yöneticisi’, Mert Tuncel, Kadir Akkaya, Muharrem Destan Eğlenti, Muhammed Nur Elmustafa ve Necip Doğan’ın ise ‘örgüt üyesi’ konumunda oldukları belirtildi.

4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Kadir Akkaya’nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa’nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Mert Tuncel’i 61 yıl 1 ay 7 gün ve Muharrem Destan Eğlenti’yi 55 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Necip Doğan’ın ise beraatına karar verilip tahliye edildi