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‘Kara Maskeliler’e ceza yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Kara Maskeliler#Daltonlar Suç Örgütü#Murat Küçükyavuz
‘Kara Maskeliler’e ceza yağdı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Murat Küçükyavuz’un elebaşılığını yaptığı ‘Kara Maskeliler suç örgütü’nün, Daltonlar olarak bilinen suç örgütü ile ittifak yaptığı ve Daltonlar suç örgütünde alt kadro olarak görev aldıkları belirtildi.

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Tehdit suretiyle para talebi ve işyeri kurşunlattıkları belirtilen iddianamede, şüphelilerden Murat Küçükyavuz’un ‘örgüt elebaşı’, İsa Şahin’in ‘örgüt yöneticisi’, Mert Tuncel, Kadir Akkaya, Muharrem Destan Eğlenti, Muhammed Nur Elmustafa ve Necip Doğan’ın ise ‘örgüt üyesi’ konumunda oldukları belirtildi.

4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Kadir Akkaya’nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa’nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Mert Tuncel’i 61 yıl 1 ay 7 gün ve Muharrem Destan Eğlenti’yi 55 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Necip Doğan’ın ise beraatına karar verilip tahliye edildi

 

 

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#Kara Maskeliler#Daltonlar Suç Örgütü#Murat Küçükyavuz

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