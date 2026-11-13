'Kara Maskeliler' suç örgütünün iki üyesine 116 yıl hapis

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'Kara Maskeliler' adlı suç örgütünün lideri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6’ncı duruşması, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Muharrem Destan Eğlenti, Necip Doğan ve Mert Tuncel cezaevinden getirildi, başka suçtan tutuklu sanık Kadir Akkaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

Tutuklu sanık Mert Tuncel, "Ben örgüt üyesi değilim, kurşunlama olaylarıyla bir ilgim yoktur. Ancak ikametimde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar bana aittir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Necip Doğan, "Ben aileme kavuşmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Muharrem Destan Eğlenti ise, "Uyuşturucu ticaretiyle bir alakam yoktur, sigara bile kullanmam. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

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MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Akkaya ile firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Necip Doğan'ın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'nitelikli yağma' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet ayrıca Doğan'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, sanık Mert Tuncel'in 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından beraatine karar verdi. Tuncel, 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'mala zarar verme', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından toplam 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık Muharrem Destan Eğlenti'nin 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'nitelikli yağmaya teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, Eğlenti'yi 'silahlı suç örgütüne üye olma', 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından toplam 55 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Muharrem Destan Eğlenti ve Mert Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 3 kişinin müşteki, 7 kişinin ise şüpheli olarak yer aldığı belirtildi. İddianamede, 15 Şubat 2025'te Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Suç örgütlerinin husumetli oldukları olaylarda ittifak kurdukları belirtilen iddianamede, Murat Küçükyavuz'un elebaşılığını yaptığı Kara Maskeliler silahlı suç örgütünün, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı Daltonlar suç örgütüyle ittifak kurduğu ve Kara Maskeliler'in Daltonlar içerisinde alt kadro olarak faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin müştekileri yurt dışı kaynaklı yabancı numaralı hatlar üzerinden arayarak ailelerinin kimlik bilgilerini gönderdikleri, tehdit yoluyla para talep ettikleri ve müştekilere ait iş yerlerini örgüt adına kurşunlattıkları belirtildi. Örgüt üyelerinin saklandığı 'zula ev' olarak tabir edilen adreste yapılan aramada 11 kalaşnikof tüfek, 501 mermi ve şarjör, 18 kilo 710 gram esrar ile 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildiği, şüphelilerden birinin kaldığı otel odasında ise 1 tabanca ve 5 mermi bulunduğu aktarıldı. İddianamede, Murat Küçükyavuz'un örgüt elebaşı, İsa Şahin'in örgüt yöneticisi, diğer 5 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu belirtilerek, şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.