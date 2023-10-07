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Kara Mamba Hollanda yolcusu

Güncelleme Tarihi:

#Ev Hapsi#Hollanda#Mahkeme Heyeti
Kara Mamba Hollanda yolcusu
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’in sağ kolu olan Kara Mamba lakaplı İsaac Bignan’ın Hollanda’ya iadesine karar verildi. Bignan 17 Eylül’de ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilmiş, aynı gün yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak bir kez daha tutuklanmıştı.

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İsaac Bignan önceki gün İstanbul 33. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen iade davasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Savunma yapan Isaac Bignan ailesinin Türkiye’de olduğunu belirterek Hollanda’ya gönderilmek istemediğini söyledi. Bignan son yakalandığında kaçmaya çalıştığının iddia edildiğini de belirterek, “Kaçmıyordum. Otomobilin direksiyonunda şoför bile yoktu. Avukatlarım ve ziyaretçilerim evdeydi” dedi.

Mahkeme heyeti Isaac Bignan’ın Hollanda’ya iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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#Ev Hapsi#Hollanda#Mahkeme Heyeti

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