Kara Mamba Hollanda yolcusu

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İsaac Bignan önceki gün İstanbul 33. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen iade davasında mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Savunma yapan Isaac Bignan ailesinin Türkiye’de olduğunu belirterek Hollanda’ya gönderilmek istemediğini söyledi. Bignan son yakalandığında kaçmaya çalıştığının iddia edildiğini de belirterek, “Kaçmıyordum. Otomobilin direksiyonunda şoför bile yoktu. Avukatlarım ve ziyaretçilerim evdeydi” dedi.

Mahkeme heyeti Isaac Bignan’ın Hollanda’ya iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.