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Gündem
Ahmet BAYRAK/FATSA (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Kara leylekler, Fatsa'da görüldü

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Kara leylekler, Fatsa'da görüldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan kara leyleklere rastlanıldı.

Yerleşim merkezlerinden uzakta nadir gözlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kara leylekler, Fatsa'daki Elekçi Irmağı’nın denize döküldüğü yerde görüldü. Yaklaşık 5 saat ırmak kenarında kalıp, bölgeden ayrılan kara leylekleri çevredekiler fotoğraflamaya çalıştı.

Fatsa'da ilk defa kara leylek gördüğünü söyleyen Çetin Aşık, “Araştırdık, doğada nadir bulunan kara leylekler, Fatsa’ya gelmiş, onları izliyoruz. Amatör doğa araştırmacısı olarak benim için büyük mutluluk oldu. Tekrarca saydım, 19 leylek gördüm” dedi.

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