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Kara leylek Mare Bursa’da

#Kara Leylek#Rusya#Baltık Denizi
Kara leylek Mare Bursa’da

Baltık Denizi kıyısında Rusya’ya ait kara parçası olan Kaliningrad’dan geçtiğimiz yıl yola çıkan kara leylek Mare, Türkiye üzerinden Etiyopya’ya kadar uçtu.

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Sıcak iklimde kış aylarını geçiren Mare, havaların ısınmasıyla 15 Mart tarihinde kuzeye doğru uçuşa geçti. Mısır üzerinden geçerek üç gün önce Türkiye sınırlarına giren Mare dün Bursa’ya ulaştı. Bu yıl 6 yaşına giren ve kara kuş olarak bilinen leylek yaklaşık 5 bin kilometre yol geldi.

‘ÜRKEK BİR KUŞ TÜRÜ’

Yaşam alanları gittikçe daralan kara leylekler birçok raporda nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türler arasında gösteriliyor. Bilimsel adı ‘Ciconianigra’ olan kara leyleğe 2016 yılında Almanyalı kuş gözlemcileri tarafından takip cihazı takıldı. Leylek Bursa’da bir süre konakladıktan sonra İstanbul üzerinden kuzey ülkelerine göç edecek. Kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, “Kara leylek çok ürkek ve genellikle insanlardan uzak yerlerde konaklayan bir kuş türüdür. Bu nedenle biz hep beyaz leyleği görmeye alıştık. Beyaz renkli leylekler sıcak kanlıdır ve insanlarla iç içe durabiliyorlar. Ancak kara leylekler ormanlık alanlarda konaklıyor. Kara renkli çok sayıda leylek bulunuyor. Avrupa ile Afrika arasında her yıl birçok kara leylek sürüsü göç ediyor” dedi.

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#Kara Leylek#Rusya#Baltık Denizi

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