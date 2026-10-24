Kara Kuvvetleri'nin 'Askeri Dron Yarışması'nda Türkiye şampiyon oldu

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Ankara Temelli’de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda 18 ülkeden 22 takımın katılımıyla düzenlenen yarışma, 20 Ekim'de başladı. Türkiye'yi temsilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 1 ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 1 olmak üzere 5 takım yarıştı. 14 de gözlemci ülkenin bulunduğu yarışmanın son gününde, Seçkin Gözlemci Günü gerçekleşti. Seçkin Gözlemci Günü’ne Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneıl, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeranal Sahal Abdulahi Omer, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, STM Genel Müdürü Ömer Güleryüz ile katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

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TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU

Ülkeler arasında uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek, karşılıklı anlayışı güçlendirmek, profesyonel etkileşimi artırmak, Türk savunma sanayi firmalarının ürettiği uçangöz ve anti-uçangöz sistemlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada 5 gün boyunca farklı engellerden oluşan parkuru başarıyla tamamlayan takımlar aldıkları puana göre sıralandı. Buna göre; final yarışına Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ile Türkiye, Pakistan, İtalya ve Fransa katıldı ve 2'si pilot 3'er askeri personelden oluşan takımlar, 23 engelli parkuru hatasız tamamlayarak, hız ve manevra kategorisinde 1'inci olmak için mücadele etti. Yarışmanın sonucunda; Türk Kara Kuvvetlerinin 1’inci takımı 41,417’lik dereceyle şampiyon oldu. Pakistan 50,253’lük dereceyle 2'nci, İtalya 50,680’lik dereceyle 3'üncü sırada yer alırken, Fransa 57,142’lik dereceyle yarışmayı 4'üncü tamamladı.





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'TSK CAYDIRICI BİR GÜÇ'

Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu belirterek, "Bu caydırıcı gücün geliştirilmesinde, teknolojik kabiliyetlerimizin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğümüz askeri iş birliği ve karşılıklı tecrübe aktarımı da önemli bir yer tutmaktadır. Geleceğin muharebe konseptinde artık muharebenin merkezinde cephe hattı değil, karar alma süresi, algı yönetimi ve sistemler arası etkileşim bulunmaktadır. Geleceğin muharebelerinde kazananı; savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği, insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir" dedi.

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'TEKNOLOJİK İMKANLARI NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜYLE BULUŞTURMALIYIZ'

Orgeneral Bayraktaroğlu, yarışmacı takımları Türkiye'ye ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Sergilediğiniz bilgi, beceri ve disiplin, eğitim seviyenizin yanı sıra gelişen teknolojiye ve değişen muharebe şartlarına uyum sağlama yeteneğinizi de göstermiştir. Burada sergilenen yetenekler, muharebe sahasında yaşanan dönüşüme hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Küresel ve bölgesel güvenlik sınamalarının arttığı günümüzde, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte ve etkin kullanılması, muharebe sahasının belirleyici unsurlarından biridir. Bizim hedefimiz; personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için teknolojik imkanları, doğru taktiklerle ve nitelikli insan gücüyle bir araya getirmek zorundayız" diye konuştu.

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'10 YILDA 10 MİLYON KAMİKAZE SİSTEMİ HEDEFİ'

Orgeneral Bayraktaroğlu, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda savunma sanayinin, yerli ve milli çözümler üretme kabiliyetini her geçen gün ileriye taşıdığına işaret ederek, "Savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 83’e ulaşması, bu alanda kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucudur. İnsansız sistemler alanında geliştirilen kabiliyetler de ulaşılan teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemleri üretilmesini hedeflemekteyiz. Bu kazanımlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü artırırken savunma alanındaki bağımsızlığını da pekiştirmektedir. Savunma sanayimizin sağladığı imkanları sizlerin bilgi, tecrübe ve görev azmiyle birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığını, harekat kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.





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'MÜŞTEREK ÇALIŞMAYA KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu ilginin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini temenni ediyorum. 18 ülkeden yarışmacı, 14 ülkeden de gözlemcinin katıldığı bu organizasyon, farklı ülkelerin askeri personelini bir araya getiren önemli bir uluslararası platform niteliğindedir. Aynı zamanda bu yarışma, bilgi üstünlüğünün ve karar alma hızının giderek önem kazandığı günümüzde farklı orduların askeri birikim ve tecrübelerinin paylaşılmasına da imkan sağlamaktadır. Bu çerçevede yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Bu yarışmanın önemli kazananlarından biri de bireysel başarının ötesinde farklı ülkelerin askeri personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan tanımasıdır. Bu etkileşimin geleceğin muharebe sahasında büyük önem taşıyan müşterek çalışılabilirliğin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Köklü askeri birikimimiz, harekat tecrübemiz ve yerli ve milli teknolojilerimizle NATO bünyesinde çalışmalara katkı sunmayı, dost ve müttefik ülkelerle tecrübelerimizi paylaşmayı ve yenilikçi uygulamalarımızla örnek teşkil etmeyi önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Türk Kara Kuvvetleri takımına 1'incilik ödülü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından verildi. 2'nci Pakistan takımına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3'üncü İtalya takımına Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil tarafından ödülleri verildi.