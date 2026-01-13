Kara Kuvvetleri’ne yolsuzluk operasyonu

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada özetle, “Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kısım personelin, firma sahibi/yetkilileri ile anlaşarak firmalar üzerinden menfaat temin edecek iş ve eylemlerde bulunduğu, kamu zararına neden olacak şekilde edimin ifası aşamalarında hileli işlemlere yöneldiği” belirtildi.

2019-2024 yılları arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hak edişlerde araç sayıları ve kilometre miktarlarının bir kısmının kasten farklı yazılarak firmalara fazla ödeme yapıldığı iddia edildi.

6’SI ASKER 21 ŞÜPHELİ

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince tespit edilen kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Hakediş belgelerini hazırlayan/imzalayan/onaylayan yüklenici firmalar ve birlik personeli hakkında Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK m.236) ve Rüşvet (TCK m.252) suçlarına yönelik, Kontrol Teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi/yetkilisi ve firma adına imza atan 15 şüpheli açısından gözaltı kararı verilmiş, 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alınmış olup 1 sivil şüphelinin yakalamasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir” denildi.