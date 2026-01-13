×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kara Kuvvetleri’ne yolsuzluk operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Kara Kuvvetleri Yolsuzluk#Askeri İhale Skandalı#Ankara Soruşturma
Kara Kuvvetleri’ne yolsuzluk operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 07:00

KARA Kuvvetleri Komutanlığı’nın askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6’sı askeri personel olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada özetle, “Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kısım personelin, firma sahibi/yetkilileri ile anlaşarak firmalar üzerinden menfaat temin edecek iş ve eylemlerde bulunduğu, kamu zararına neden olacak şekilde edimin ifası aşamalarında hileli işlemlere yöneldiği” belirtildi.

2019-2024 yılları arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hak edişlerde araç sayıları ve kilometre miktarlarının bir kısmının kasten farklı yazılarak firmalara fazla ödeme yapıldığı iddia edildi.

6’SI ASKER 21 ŞÜPHELİ

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince tespit edilen kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 TL olduğu belirtilen açıklamada, “Hakediş belgelerini hazırlayan/imzalayan/onaylayan yüklenici firmalar ve birlik personeli hakkında Edimin İfasına Fesat Karıştırma (TCK m.236) ve Rüşvet (TCK m.252) suçlarına yönelik, Kontrol Teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi/yetkilisi ve firma adına imza atan 15 şüpheli açısından gözaltı kararı verilmiş, 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alınmış olup 1 sivil şüphelinin yakalamasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir” denildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kara Kuvvetleri Yolsuzluk#Askeri İhale Skandalı#Ankara Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!