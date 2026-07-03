Kara Kuvvetlerindeki "askeri taşımacılık" davasında yargılama başladı

Haberin Devamı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, iddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verdi.

Tutuklu sanık Yavuz Güler, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında kısım amiri olduğunu ve 5 Mart 2025'te görevden el çektirildiğini söyledi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Güler, lojistik işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini anlatarak, taşımacılık faaliyetleri sırasında meydana gelen acil durumlarda belge hazırlanamadığını, gerekli hallerde ise sözlü onay ve emirle hareket ettiklerini belirtti.

Lojistik işinin doğasından kaynaklı zorlukları olduğunu kaydeden Güler, "Benden önceki üstlerim ne yaptıysa, ne emrettiyse onu yaptım. Ben asla devlete zarar vermek kastıyla hareket etmedim." dedi.

Haberin Devamı

İddianamede, tutuklu sanık Murat Akyüz ile HTS kayıtlarının rüşvet ilişkisine dayandırıldığını ancak Akyüz'le evlerinin yakın olduğunu, tespit edilen kayıtların planlı buluşmalar olmadığını savundu.

Güler, şunları kaydetti:

"Bir Kore firmasının lojistik işinin ardından Akyüz firması bana minnet parası olarak 120 bin lira teklif etmişti, reddettim. Yavuz Bora kızına araba alacaktı. Zam geleceği için benden borç istedi. Aklıma teklif edilen minnet parası geldi. '300 bin lira verebilir misiniz?' dedim. 'Evet' dediler. Faturası şirkette mevcuttur. Daha önce başka yerden böyle bir para almadım. Etik olmadığının farkındayım, buna komisyon denebilir ama rüşvet denemez. Ben kimseden bir iş karşılığı tek kuruş almadım. Masumiyetimin ortaya çıkacağına inanıyorum. Tahliyemi istiyorum."

"HAZIRLADIĞIM EVRAK KONTROLDEN GEÇTİ"

Tutuklu sanık Yavuz Bora ise belgeler üzerinde koordinasyon astsubayları, kısım amiri ve şube müdürünün imzası olduğunu, kendisine gelen belgeleri güvenlik açısından özel klasörde sakladığını anlattı.

İddianamede bu durumun farklı şekilde lanse edildiğini ileri süren Bora, iddianamede isnat edilen suçun görev tanımına uymadığını söyledi. Bora, "Sivil yetenek koordinasyon astsubayları sahayı bilen, takip eden, hazırladığım evrakları da kontrol eden kişilerdir. Demek oluyor ki bu durumda ya kontrol görevlerini yerine getirmediler, ya da evrakların doğru olduğunu kabul ediyorlar." dedi.

Haberin Devamı

Kızı için sanık Güler'den borç istediğini dile getiren Bora, şu ifadeleri kullandı:

"Güler, Akyüz'den para alabileceğini söyledi. Sonra parayı bana ulaştırdı. Bizim aramızdaki kişisel borçtur. Herhangi bir iş için rüşvet söz konusu değildir. 37 yıllık meslek hayatımda bir disiplin suçum yoktur. Tüm suçlamaları reddediyorum. Benim hazırladığım evraklar kontrol mekanizmalarından geçmiştir, her şey kayıt altındadır. Tahliyemi talep ediyorum."

Akyüz Uluslararası Nakliyat'ın sahibi tutuklu sanık Murat Akyüz ise Yavuz Güler'e bir Kore firmasına ait taşımacılık işine aracılık etmesi nedeniyle komisyon ödemek istediğini, bunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisinin bulunmadığını savundu.

Haberin Devamı

Güler'in teklifini kabul etmediğini, ancak daha sonra Yavuz Bora'nın ihtiyacı olması sebebiyle 300 bin lira talep ettiğini anlatan Akyüz, kendisinin ödeme yaptığını, ödemenin rüşvet amacı taşımadığını, kamu zararına sebep olacak herhangi bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Akyüz, hak ediş belgelerinin şirket personeli tarafından komutanlığa teslim edildiğini, belgelerde doğrudan imzasının bulunmadığını savunarak, HTS ve baz kayıtlarındaki çakışmaların evlerinin Güler ile yakın olmasından kaynaklandığı iddiasını dile getirdi.

Diğer firmalarda çalışanların tutuksuz yargılandığını, kendi şirketinin ise itibarının zedelendiğini öne süren Akyüz, mahkemeden tahliyesini talep etti.

Haberin Devamı

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Çakıcı da TSK'da 18 yıldır görev yaptığını, taşıma faaliyetlerinin birden fazla birimi ilgilendirdiğini söyledi.

Çakıcı, iş yoğunluğu sebebiyle her evrakı ayrıntılı şekilde inceleme imkanının olmadığını ileri sürerek, "Ben evrakı son onaylayan kişiydim, bu zincirde şube amiriydim. Bu sebeple ilk aşama bilgilerine sahip değilim. Hak ediş evraklarındaki her satırı kontrol etme şansım yoktu. Taşımanın asıl sorumlusu sivil yetenek astsubayları, ilk elden bunu kontrol ederlerdi. İddia makamı bu personellerin sorumluluğunu göz ardı etmiştir." diye konuştu.

Akyüz Uluslararası Nakliyat çalışanı tutuklu sanık Murat Balalan da kamu ihaleleri sözleşmeleri ve hak ediş evraklarında usulsüzlük yapmasının söz konusu olmadığı savunarak, "Ben sadece evrakları getirip götürdüm, içeriklerine dair bir bilgim yoktu. İdari süreçler tamamen askeri personellerin yasal denetimleri altında yürütülürdü. Askeri personellerle rüşvet ilişkisi kurmam söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Haberin Devamı

Bazı tutuksuz sanıkların beyanlarının ardından duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

OLAY

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişi hakkında kamu davası açmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünün, sivil firmalardan aldığı nakliye hizmetlerine ilişkin hak ediş süreçlerinde, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarının işlendiği iddiasıyla Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kontrol Teşkilatında görev yapan 4 askeri personel ile firma yetkilisi hakkında zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet", firma adına hak ediş evrakına imza atan 15 kişi hakkında ise zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan kamu davası açılmıştı.