Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın emekliliği... ‘Emeklilik talebi onaylandı’

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MSB kaynakları, buna ilişkin soruları da “TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı” diye yanıtladı.

ŞAM VE PKK GÖRÜŞMELERİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Suriye’de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye’yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye’nin Suriye’deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”

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31 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığında (TMMM) yapılan basın bilgilendirme toplantısında “Son bir haftada 31, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 408 (Irak 163 / Suriye: 245) terörist etkisiz hâle getirildi. Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ü terör örgütü mensubu. Bin 573 şahıs ise hududu geçemeden engellendi” bilgisini paylaştı.