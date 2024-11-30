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Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan Şırnak denetimi

Güncelleme Tarihi:

#Kara Kuvvetleri Komutanı#Şırnak#Selçuk Bayraktaroğlu
Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan Şırnak denetimi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekâtı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekâtı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı’ndan Şırnak denetimi

Irak’ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi” denildi. 

 

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#Kara Kuvvetleri Komutanı#Şırnak#Selçuk Bayraktaroğlu

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