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Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Van ve Hakkari'de hudut birliklerini denetledi

Güncelleme Tarihi:

#Orgeneral Metin Tokel#Van#Hakkari
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Van ve Hakkaride hudut birliklerini denetledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 18:24

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van ve Hakkari'de hudut birliklerini denetledi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Van'ın Başkale ilçesi 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Gelincik Hudut Karakolu, Hakkari'nin Otluca ilçesi Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda, Yüksekova ilçesi 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda, Şemdinli ilçesi 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve Derecik ilçesi 1’inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan’ı da makamında ziyaret etti. 

 

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#Orgeneral Metin Tokel#Van#Hakkari

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