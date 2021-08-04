Musa Avsever kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever hakkında bilgiler

Musa Avsever, 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu.

2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi. Musa Avsever, son olarak 4 Ağustos 2021 tarihli YAŞ kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

ATAMA KARARLARI İBRAHİM KALIN TARAFINDAN DUYURULDU

İbrahim Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

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