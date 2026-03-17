Kara Kuvvetleri Komutanı KKTC'de

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mehmetçikle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman’ı makamında ziyaret etti” ifadeleri kullanıldı.





ERHÜRMAN TOKEL'İ KABUL ETMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i 15 Mart'ta kabul etmişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki ofisinde görüştü.

Kabulde Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü hazır bulundu.

Kabul sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.