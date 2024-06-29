Kara kuvvetleri 2233 yaşında

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “2233 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetleri’mizin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Metehan’dan Atatürk’e kadar kahraman komutanlarla nice zaferler kazanan bu büyük ordunun her bir neferini selamlıyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz”denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 2233’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki personeli kabul etti.

2 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı: Açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.