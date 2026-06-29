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Kara Kuvvetleri 2 bin 235 yaşında

Güncelleme Tarihi:

#Kara Kuvvetleri#Savunma Bakanlığı#Mehmetçik
Kara Kuvvetleri 2 bin 235 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2235’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan video klibi sanal medya hesabında paylaştı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, yurtiçi ve yurtdışında görev yapan Mehmetçik’in tatbikatlardaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde zorlu arazi ve hava şartlarındagörev yapan askerlerin kullandığı yerli ve milli araçlara de yer verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada “2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum” dedi. 

 

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#Kara Kuvvetleri#Savunma Bakanlığı#Mehmetçik

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