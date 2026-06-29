Kara Kuvvetleri 2 bin 235 yaşında

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Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, yurtiçi ve yurtdışında görev yapan Mehmetçik’in tatbikatlardaki görüntüleri yer aldı. Görüntülerde zorlu arazi ve hava şartlarındagörev yapan askerlerin kullandığı yerli ve milli araçlara de yer verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada “2235 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin tüm yiğit neferlerine Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum” dedi.