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'Kara kıta’ doysun diye...

#Merve Gülistan Aydın#Afrika#Yardım
Kara kıta’ doysun diye...

Afet bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan hayvanları kurtaran Merve Gülistan Aydın, şimdi de ‘Kalbimdeki Doğa’ projesiyle Afrika’ya el uzattı. Projenin amacı, açlık riski olan köylerde tarım ve hayvancılık yapmak...

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Son yıllarda deprem, yangın gibi doğal felaketlerde bölgeye giderek yardıma ihtiyacı olan hayvanları kurtarmak için çalışmalar yürüten Merve Gülistan Aydın, ‘Kalbimdeki Doğa’ isimli proje için bir aydır Doğu Afrika ülkesi Malawi’de. Aydın, Dreams of Children Foundation Derneği’nin kurucusu Mahmut Ensari Caymaz ile birlikte Afrika’da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelerde ziraat eğitimi vererek köylerde sürdürülebilir tarım faaliyetleri oluşturmaya çalışıyor.

Kara kıta’ doysun diye...


EKİP BİÇMEYİ ÖĞRETİYORLAR

Aydın, projeyi şöyle anlatıyor: “Ben projeye arkadaşım Mahmut Ensari’nin davetiyle geldim. Burada insanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek ve kalıcı bir fayda sağlamak çok önemli. Tam da bu amaçla ‘Kalbimdeki Doğa’ projesini başlattık. Bu projeyle 2-3 köyün faydalanabileceği ortak noktalardaki arazilere meyve bahçeleri kurup olabildiğince fazla kişinin bu tarım faaliyetlerine katılmasını amaçladık. Ensari zaten daha önce süt keçisi projesi başlatmıştı. Bu bölgede de süt keçisi projesini ekleyerek ailelere süt ve süt ürünlerini sağlayabilecekleri bir kaynak kazandırmış olduk. Aynı zamanda keçiler doğum yaptıkça aileler elindeki fazla keçiyi satıp ekonomik gelir sağlayabiliyor.”

Kara kıta’ doysun diye...


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BİNLERCE KİŞİ FİDAN BAĞIŞLIYOR

Projeyi sosyal medyadan duyurduklarını belirten Aydın, “Bağışçıların desteğiyle 2 farklı köye 1200 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Mango, limon, guava ve portakal fidanlarından oluşan bu bahçedeki her fidanının üzerine bağışçısının ismini yazarak, fidanı diktiğimiz çocukla fotoğrafını ilettik. Bu onları çok daha fazla duygulandırmış olmalı ki şu an binlerce kişi fidan bağışı için sıra bekliyor” diyor. Yaklaşık 6 yıldır Afrika’da çalışmalar yürüten Mahmut Ensari Caymaz da köyde yapılanları “Burada hem köy halkına tarım eğitimleri verdik hem çocukların kendi düzeylerinde anlayabilecekleri botanik eğitimler gerçekleştirdik hem de ekolojik okulumuzun eksiklerini tamamlayıp peyzaj çalışmaları yaptık” sözleriyle anlatıyor.

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#Merve Gülistan Aydın#Afrika#Yardım

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