Kara kediler girmiş olabilir

BİR YERDEN ÇATLAK PATLAK OLDUĞUNDA

* “(Rusya Devlet Başkanı Putin’le) Belki gün aşırı birbirimizi arayacağız ki bu ateşkes sürecini kontrol altında tutalım, herhangi bir zemin kayması olmasın. Amacımız, Suriye’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir. Tabii rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı da her an teyakkuz halinde olacağız. Yani biz şu anda işi o kadar sağlama aldık ki her an Sayın Başkan’la irtibat halinde olacağım. Dışişleri Bakanımız aynı şekilde muhatabıyla, Milli Savunma Bakanımız muhatabıyla, Milli İstihbarat Başkanımız muhatabıyla sık sık görüşmek suretiyle bu ilişkiyi sürekli diri tutacağız. Bir yerde çatlak patlak olduğu anda hemen konuya müdahale edeceğiz. Tabi aramızda her şey yazı ile olmuyor, söz ile olanlar da var. Burada bu kararlılığımızı teyit ettik.

WAGNER KONUSUNDA BEYANLAR ALDIK

Libya’da Hafter’in uzlaşmaz tutumu ortada. Hiçbir anlaşmaya uymadığı gibi savaşı da körüklüyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya gibi devletler de artık açıkça görüyor. Sayın Putin ile bu konuları ele aldık. Özellikle de Wagner konusunda Sayın Başkan’ın olumlu bir adım atacağını düşünüyorum. Rusya’dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer. Böylece Libya’daki sürecin de aynen bu akşamki attığımız adıma benzer bir şekilde sonuçlanması ikimizin de önemli bir beklentisidir.

NÜKLEER ENERJİ TÜRK AKIMI



Rusya ile olan belki de bizim en son düşünebileceğimiz bir konu olabilir bu. Niye derseniz; bizim şu anda Rusya ile olan ikili ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Bir taraftan savunma sanayiinde attığımız adımlar, bir taraftan nükleer enerjide attığımız adımlar, bir taraftan Türk Akımı konusunda attığımız adımlar, bir diğer taraftan turizmde attığımız adımlar... Tabii bunların çok çok büyük önemi haiz. İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir. (İsrail olabilir mi?) Yok. O kadar zayıf değil.

GÖZLEM NOKTALARI NE OLACAK?

12 gözlem noktası var. Tabii bu gözlem noktaları bizim için çok çok önemli. 12 gözlem noktasının dışında aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

* (Rusya’nın Esad ile zirve sırasında görüşmesi oldu mu?)Rejim bu noktalarda zaten Rusya’dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Nitekim bugün mesela biz çalışmalarımızı bitirdik. Bir an önce de ateşkesle ilgili adım atılmış oldu. Her şey oldu ki orada da imzalar atıldı.

GELSE DE GELMESE DE BU İŞİ HALLEDERİZ

* Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan’a hemen anında 700 milyon Euro söz verdiler; ‘350’sini hemen gönderelim, 350’sini de sonra gönderelim’ dediler. Bırakın 700 milyon Euro’yu, Şansölye bize 25 milyon Euro’dan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı. Avrupa Birliği’nden gerek Konsey Başkanı Sayın Charles Michel olsun gerek Komisyon Başkanı Sayın Ursula von der Leyen olsun onlar da bazı sözler verdiler. Gelse de gelmese de biz bu kadar seviye kaybına uğramış değiliz, Allah’ın izniyle bu işi hallederiz. Bunların da Türkiye’ye girdiğini düşünün… 5-5,5 milyon mülteci demek. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Şu andaki adımın temelinde aslında yoğun göç var. Bu göç hareketini de durdurmamız gerekiyordu ve bunu bu şekilde durdurmuş olduk.

O İŞ BİTTİ

* Yunanistan tarafı ile bu süreçte ‘Açık kapı, artık kapalı mı?’ bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek biz bunları zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz. Kendi arzularıyla kendi istekleriyle bu insanlar çıkıyorlar. Ama Yunanistan bunlara zulmediyor.

ABD’DEN DESTEK SÖZ KONUSU DEĞİL

* Ateşkes olmayıp da süreç aynen devam etmiş olsaydı birçok silah mühimmat araç gereç vesaire destekleri olabilirdi. Ama şu an itibarıyla bize Amerika’dan gelmiş herhangi bir destek söz konusu değildir. Fakat önümüzde şimdi bir de Libya meselesi var. Libya’da da yine bizim Amerika ile görüşmelerimiz var. Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var.”

ATEŞKESİN 4 ÖNEMLİ KAZANIMI

“Önemli bir adım attık ve ateşkes anlaşmasını yaptık. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor.

1- Ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor.

2- İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor.

3- Orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor.

4- Sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.”

MİÇOTAKİS'İN OLDUĞU YERE GELMEM

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov bize ‘Sofya’da bir toplantı yapalım’ dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i de davet etmek istedi. O gün iki tane ölüm vakası vardı. Bu olaydan sonra ben de kendisine dedim ki ‘Miçotakis’in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem’. O gece çok konuştuk, çok ikna etmeye çalıştılar ve sonra iptal edildi. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığını bu siyasetçilerin bilmesi lazım. Aslında İdlib ile Avrupa Birliği’nin ilgisi yok ama onlar vazife çıkarma noktasında.

S-400'LER NİSANDAN İTİBAREN FAAL OLACAK

(Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi) S-400 şu anda artık bizim malımız. S-400’ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de yetkililerine; Amerikalılara ‘Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız’ dedik.

GÜVENLİ KORİDOR NASIL İŞLEYECEK

M-4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğindeki alanda bir güvenli koridor tesis edilecek. Burada aynı zamanda kendileriyle devriye sistemini de

çalıştırmaya başlayacağız.

YARGI GEREKLİ ADIMLARI ATTI

(MİT mensuplarının deşifre edildiği iddiaları) Bu faaliyetler hakkında çok fazla şey düşünmeme gerek yok. Zaten yargı gerekli adımı attı. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz.