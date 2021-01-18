Kara kavuştuk

İstanbul’da önceki gece başlayan kar yağışı, dün de aralıklarla sürdü. Yeşil alanlar, parklar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kentin birçok noktası yağan karla beyaza bürünürken, kar bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen aileleri ile birlikte kar yağışının etkili olduğu Çamlıca Tepesi’ne çıkan bazı çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Kartopu oynayan çocuklar, karların üzerinde yuvarlanarak güzel bir gün geçirdi. Çamlıca Tepesi’ne çıkan bazı turistler de fotoğraf çekti.

Polis ekipleri ana arter ve caddelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Anadolu Yakası’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Ormanları beyaza büründü. Kentin yüksek kesimleri karla kaplandı. Kartal, Maltepe ve Ataşehir’de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kar yağışı Taksim’de de etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde kar yağışına rüzgâr da eklendi. İşlerine gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar hem kar yağışı hem de rüzgârın etkisi ile zor anlar yaşadı.

Kar yağışı ile Taksim Camisi’nin kubbesi de beyaza büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen kar yağışı Beyoğlu’nun boş caddelerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Üsküdar’da yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarla birlikte yol kenarında park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul’da kar yağışı bugün de devam edecek. Dün 0 derece düzeyinde seyreden hava sıcaklığı bugün sıfırın altında 3 dereceye kadar düşecek.