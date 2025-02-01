Kara Harp Okulu’nda ‘kılıçlı yemin’e 8 ihraç

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Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu’ndaki 30 Ağustos mezuniyet töreninin ardından ‘kılıçlı yemin’ eden teğmenlere ilişkin alınan kararı dün şöyle duyurdu:

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”

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NE OLMUŞTU

Geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, resmi törende askerlik yeminini ettikten sonra ayrıca toplanmıştı. Yaklaşık 400 teğmenden oluşan grup kılıç çatmış ve hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek dönem birincisi Ebru Eroğlu liderliğinde “subaylık yemini” okumuştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, soruşturmanın okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirterek “disiplinsizlik” olduğuna işaret etmişti. Meselenin “emre uyulmaması” olduğunu ifade eden MSB kaynakları, “Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır” ifadelerini kullanmıştı. Kaynakları ayrıca, öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğunu, ancak izin verilmediğini de açıklamıştı. Teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar ve 3 sıralı amir Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

ÖZEL’DEN İHRAÇ TEPKİSİ: İKTİDARIMIZDA GÖREVE GERİ GELECEKLER

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 komutan ve 5 teğmenin TSK’dan ihraç edilmesine sosyal medya hesabından şu paylaşımla tepki gösterdi:

“İktidar bugün bir utanç kararının altına daha imza attı. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen 5 teğmenimiz ve 3 komutanımız Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Karar, kışlaya siyaset sokan Atatürk düşmanı zihniyetin dile gelmiş halidir. Atatürk’ün kurduğu orduda, ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demek suç değildir. Suç olan Atatürk’ün askerlerini Atatürk’ün ordusundan tasfiye etmektir.

Bugün ordudan attığınız teğmenlerin Atatürkçü komutanları darbeye geçit vermedi. Ama 15 Temmuz’da darbeye kalkışanları orduya dolduran da cübbeli amiralinizi disipline sevk etmeyip emekliliğini bekleyen de sizlersiniz. Siz tercihinizi yine yanlış tarafta kullandınız. Tören bittikten sonra edilen, içeriği Ata’ya, orduya ve vatana sadakat olan yeminden disiplinsizlik çıkmaz. Ne yaparsanız yapın. Türk ordusunun bünyesi o kadar sağlamdır ki içine girmeye çalışan zehri püskürtür.

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ORDUMUZA TARİHİ HATA

Dönem birincisi Ebru Teğmenimizin dediği gibi: İhraç da etseniz o gençlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaksınız. Ordumuza karşı bu tarihi hatayı yapmayın dedik dinlemediniz. Söz veriyoruz. İktidara geldiğimizde hiçbir kayıpları olmadan teğmenlerimizi şanlı üniformalarıyla buluşturacağız. Bu yanlışa ortak olan kim varsa da bu kararın hesabını soracağız.”◊ ANKARA