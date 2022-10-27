Kara güvenliği KAPGAN’la güçlenecek

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KAPGAN’ın örtüsünü Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar kaldırdı. Yerli ve özgün yazılımlı KAPGAN, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşulunda, değişik görüş şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip olacak. Adını Göktürk Kağanı ‘Kapgan Kağan’dan alan aracın otonom devriye, GPS bağımsız görev, dinamik güzergah planlama, link kaybında eve dönüş ve sürülebilir yol analizi yapabilme yeteneği de var. HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, “Körfez bölgeleri başta olmak üzere bu aracımızın farklı ülkelere ihracatını yapmayı hedefliyoruz. KAPGAN’ın testlerini 3-5 ay sonra bitirdikten sonra bunu sahada da göstereceğiz. Daha sonra envanter süreci gelişecektir” dedi.

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AKAR VE İNGİLİZ BAKAN SAHA EXPO’DA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün İstanbul’da SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldı. Önce basına kapalı görüşme yapan iki mevkidaş, ardından fuarı gezdi. Bakan Akar ve Bakan Wallace fuarda Roketsan, Aselsan, Baykar gibi tanıtımı yapılan silah, roket ve insansız hava araçlarının olduğu standları gezerek bilgi aldı.