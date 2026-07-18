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Kara çarşaf giyip iş yerine kurşun yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Soruşturma
Kara çarşaf giyip iş yerine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 04:40

Adana'da kimliğini gizlemek için kara çarşaf giyen şüpheli, iş yerine tabancayla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz şüpheli, tanınmamak için sıra dışı bir yöntemle saldırı gerçekleştirdi. Kara çarşaf giyerek kadın kılığına giren saldırgan, cadde üzerinde hedef aldığı iş yerinin önüne geldi. Belinden tabancasını çıkaran çarşaflı şüpheli, iş yerine art arda ateş açtı. Silahından çıkan kurşunlar iş yerine isabet ederken, saldırgan olayın ardından koşarak izini kaybettirdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

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#Adana#Polis#Soruşturma

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