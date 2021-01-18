Kar yüzünden yol bir süre kapandı! Kilometrelerce kuyruk oldu

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Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli - Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni vermedi. Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

ARAÇ KUYRUĞU 5 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Zincir ya da kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan yol nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışması devam ediyor.

Kumluca ilçesinden İzmir'e giden Avni Kaanarslan, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışı nedeniyle iki saattir yoldayız. Aracımız yolda kaldı. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kar nedeniyle yolda kalan sürücülerden Mehmet Veysi de "Denizli'ye 15 kilometre mesafede yolda kaldık. 1.5 saattir yoldayız. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekipler çalışıyor. Arkamızda kilometrelerce kuyruk oluştu" diye konuştu.

DENİZLİ - ANTALYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Denizli - Antalya karayolu, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis ekipleri tarafından karayolunda zincirsiz ve kar lastiksiz araç geçişine izin verilmiyor. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu Cankurtaran mevkiinde, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.