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Gündem
Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Kar yüzünden yaylada 600 koyunla mahsur kalan çoban, 5 saatte köye ulaşabildi

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Kar yüzünden yaylada 600 koyunla mahsur kalan çoban, 5 saatte köye ulaşabildi
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SİVAS'ın Gemerek ilçesinde çoban Mustafa Altundağ (23), kar yağışı nedeniyle 600 koyunla mahsur kaldığı yayladan yaklaşık 5 saatte 7 kilometre uzaklıktaki köyüne dönebildi.

Kar yüzünden yaylada 600 koyunla mahsur kalan çoban, 5 saatte köye ulaşabildi
Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı. Altundağ, sabaha kadar çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda güneşin doğmasını bekledi. Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaştı. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Altundağ, "Yaylada kar yağışı sonrası mahsur kaldık. Kar nedeniyle bir türlü ilerleyemedik. Güçlükle köye ulaştık. Rabb'im kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi. 

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