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SİİRT (İHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

Kar yolları kapattı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

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Kar yolları kapattı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Dolusalkım köyünde hamile Saniye Dündar (21) rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yoldan hamile kadına ulaşıldı. Hasta kadın daha sonra ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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