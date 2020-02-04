Kar yolları kapattı, ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü hastalanan bir yaşındaki Azra Uslu için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 1 yaşındaki Azra Bulut ve ailesini alarak, 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Uslu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uslu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.