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Kar yolları kapadı, yolcular yurtlara yerleştirildi

#Tokat#Sivas#Karayolu

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle otobüs seferlerin durdurulması sonucu yolcular yurtlara yerleştirildi.

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Tokat’ta Afet ve Acil Durum Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yoğun kar yağışı altındaki bölgelerde otobüs seferleri durduruldu. Kentte bazı bölgelere kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tokat-Sivas, Ordu ve Erzincan karayollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tokat Belediyesi Şehir Terminali'nde seferler durduruldu. Otogarda bekletilen yolcular, öğrenci yurtlarında misafir edildi. 200’e yakın yolcu Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlar toplu olarak geldikleri yurtlarda kayıt işlemlerinin ardından odalara yerleştirildi.

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#Tokat#Sivas#Karayolu

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