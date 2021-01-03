Kar yok ama yağmur geliyor

“Son tahmin ve değerlendirmelerle bugünden itibaren batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara’nın batısı ve kıyı Ege’de yağış bekliyoruz. Salı günü bu yağışlı sistemin doğuya hareket ederek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey batısı ile Batı Karadeniz’de etkili olmasını bekliyoruz. İstanbul’da bugün ve pazartesi yağış yok ama bulutlu bir hava olacak. Salı günü sağanak beklentimiz var. Salı günü yağışlı sistemin kıyı Ege ile Antalya’da yer yer kuvvetli olması, kıyı Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kar şu an için yok. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bir süre daha devam edecek.”