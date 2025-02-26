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Kar yağışları sonrası İstanbul'da barajlarda son durum

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#Baraj#İstanbul'da Barajlar#İSKİ
Kar yağışları sonrası İstanbulda barajlarda son durum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:33

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajların doluluk oranı hızla yükseliyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle baraj doluluk oranları yüzde 72.76 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 13 oranında arttı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6.27 doluluk oranına düşen Alibeyköy barajında doluluk oranı 62.04'e ulaştı.

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İstanbul'da şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgası ve günlerce süren kar yağışlarıyla birlikte baraj doluluk oranları artışa geçti. İSKİ bugün itibariyle yaptığı ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 72,76 olarak belirledi. Karların erimeye başlaması, baraj göllerini besleyen derelerin debilerinin artmasıyla son 15 gün içinde doluluk oranı yüzde 59.05'den yüzde 72.76'ya çıkarak yüzde 13 arttı. Geçtiğimiz Kasım ayında doluluk oranı yüzde 6,27'ye gerileyen Alibeyköy Barajında ise doluluk yüzde 62.04'e yükseldi. Karların erimesiyle birlikte daha önceden kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başlarken, artışın hızlanarak sürmesi bekleniyor.

İstanbul'a su sağlayan Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 90,03 olarak ölçüldü. Elmalı Barajında doluluk oranı ise yüzde 88,71 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 75.69, Papuçdere barajında 78.5'a ulaştı.

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İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %79.6

DARLIK %69.2

ELMALI %88.71

TERKOS %74.97

ALİBEYKÖY %62.04

BÜYÜKÇEKMECE %70.15

SAZLIDERE %55.29

ISTARNACALAR %90.03

KAZANDERE %75.69

PAPUÇDERE %78.05

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#Baraj#İstanbul'da Barajlar#İSKİ

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