Kar yağışıyla her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Sinekli, Kardüz, Balıklı ve Odayeri yaylalarında lapa lapa yağan karla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, bölgedeki ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkiledi. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle yaylalara çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü bölgede, don ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, yağan karla yaylalarda kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtü doğaseverlerin ilgisini çekti. Ekiplerin, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ABANT VE GÖLCÜK'TE MARTTA YAĞAN KAR TATİLCİLERİ SEVİNDİRDİ

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda martta kar etkili oldu. Gece başlayan ve sabah etkisini sürdüren kar yağışı sonrası Bolu kent merkezinin bazı kesimleri ile Abant ve Gölcük beyaza büründü. Kar kalınlığı Abant Gölü Milli Parkı'nda 20, Gölcük Tabiat Parkı'nda 15 santimetreye ulaştı.

Ramazan Bayramı tatili için bölgeye gelenler, kar topu oynayarak, manzara eşliğinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek karın tadını çıkardı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçilerin bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Öte yandan, ziyaretçiler, kar yağışı ve yer yer buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar da yaşadı.

ÇANAKKALE'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüsüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçların kayganlaşan zeminde yoldan çıkması nedeniyle ekipler çalışma başlattı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.