MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKar yağışının sürdüğü Ordu'da ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor
GeriGündem Kar yağışının sürdüğü Ordu'da ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Kar yağışının sürdüğü Ordu'da ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kar yağışının sürdüğü Ordu'da ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor
Abone Olgoogle-news

ORDU’da hafta başından bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaşırken, karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran kar yağışının ardından ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. 27 bin 318 kilometrelik yol ağıyla, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilde, 479 iş makinesi ve 550 personel görev yapıyor. Kar yağışının sahil kesimine göre daha yoğun görüldüğü yüksek kesimlerde, yolların açık tutulması için aralıksız çalışan ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarına da devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca il genelinde sürdürülen çalışmalarda, 30 cenaze ve 27 hastaya müdahale edildi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaşırken, karla mücadele ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonrası kapalı mahalle ve grup yolunun bulunmadığı kent genelinde tuzlama çalışmaları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle