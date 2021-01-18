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Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Kar yağışının ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte son veriler

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Kar yağışının ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte son veriler
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İstanbullular uzun zamandır bekledikleri kar yağışını geçtiğimiz günlerde kavuştu. Ağırlıkta tüm ilçelerde yağan etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesinin yüzde kaç arttığı İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilen konular arasında. Kentte geçen haftadan bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışıyla barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 30,10'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,10 olarak ölçüldü. Yağışlar öncesi 8 Ocak'ta su seviyesi yüzde 19,16 seviyesindeydi.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı yüzde 32,42, Kazandere yüzde 33,69 ve Pabuçdere yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 256 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde 8 Ocak'ta ise su miktarı 160 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

Kar yağışının ardından İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu İşte son veriler

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Yağışlara karşın barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 2014'te barajlardaki su oranı yüzde 33,53 seviyesinde bulunuyordu.

Barajlardaki doluluk oranı, 18 Ocak baz alındığında 2005'te yüzde 47,08, 2006'da yüzde 85,08, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 25,58, 2009'da yüzde 47,97, 2010'da yüzde 94,33, 2011'de yüzde 85,04, 2012'de yüzde 63,62, 2013'te yüzde 69,93, 2014'te yüzde 33,53, 2015'te yüzde 84,36, 2016'da yüzde 70,60, 2017'de yüzde 76,84, 2018'de yüzde 68,00, 2019'da 90,97, 2020'de yüzde 53,09, 2021'de ise yüzde 30,10 olarak gerçekleşti.

 

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