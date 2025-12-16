×
Kar yağışının ardından dondu! 'Kesin korunacak hassas alan' olarak tescillenmişti

Güncelleme Tarihi:

#Kars#Bayburt#Kars Lavas Gölü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 09:54

Bayburt'un Aydıntepe Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı. Öte yandan Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki yaylada gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü. Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aydıntepe Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yüzeyi buz tutan gölet ve çevresindeki karla kaplı dağlar, havadan görüntülendi.

Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu. Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte, bazı göletler ve dereler buz tutmaya başladı.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen göl, doğayla bütünleşen güzel görüntüler oluşturdu.

