Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a koştu

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Bursa#Uludağ
Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a koştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 04:33

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a çıkarak kartopu savaşı yaptı. Bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Haberin Devamı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ'da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı.

kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular.

Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a koştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Bursa#Uludağ

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM
Dünya Kupasındaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor | 4 SORU 4 YANIT

Dünya Kupası'ndaki maçlara neden bu kadar uzun duraklama süreleri ekleniyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Dünya Kupası
Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor Marmara depremi için sinyal mi

Düzce depremiyle ilgili 8 SORU 8 YANIT | Süresi ve derinliği ne ifade ediyor? Marmara depremi için sinyal mi?

#Deprem