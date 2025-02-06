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Kar yağışını duyan akın etti! 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü

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#Kar#Meteoroloji#Uludağ
Kar yağışını duyan akın etti 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 09:59

Tekirdağ’dan ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Uludağ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 94 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti.

Kar yağışını duyan akın etti 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü

Tekirdağ’dan 300 kilometre gelen bir vatandaş, gişelere geldiği esnada jandarmanın, kar lastiği ve zincir denetimine takıldı. Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle muhtemel durumlara karşı yaptığı uygulamada, sürücü aracının lastiklerinin 4 mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Kar yağışını duyan akın etti 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü

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Jandarma ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü, ekiplerin müdahalesi sonra geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü daha sonra Uludağ’a ailesiyle tekrar çıktı. Sürücü ile jandarma ekipleri arasında geçen diyalog ise basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

Kar yağışını duyan akın etti 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü

Kar yağışını duyan akın etti 300 kilometre uzaklıktan geldi ama jandarma denetimine takıldı... Dakikalarca dil döktü

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#Kar#Meteoroloji#Uludağ

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